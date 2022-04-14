بعد إغلاقها أمس.. أوكرانيا تعلن فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم.

وكانت فيريشوك صرحت أمس، الأربعاء، بأنه من غير الممكن فتح ممرات إنسانية بسبب خطورة الأوضاع، وسط أنباء عن قتال عنيف يجري شرقي البلاد.

وأوضحت فيريشوك أن سلطات كييف تعارض فتح ممرات إنسانية من أجل خروج المدنيين من مناطق أوكرانية باتجاه روسيا.

وقالت: "هذا خيار غير مقبول لفتح ممرات إنسانية. لن ينتقل شعبنا من قرب كييف إلى بيلاروس ليطير بعدها إلى روسيا بالطائرة".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن هدنة بدءًا من العاشرة صباح اليوم وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي، بحسب "نوفوستي" الروسية.

كما صرح وزير الدفاع الأوكراني، أمس الأربعاء، بأن قتالا عنيفا يجري في المناطق الشرقية من البلاد.

وأكد نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر للمدنيين العودة للمناطق المحررة ومن بينها كييف.

وقال إن روسيا لا تزال تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، محذرا من أن هناك خطرا كبيرا من استخدام روسيا للسلاح الكيماوي في أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية القوات الروسية باستخدام "مواد كيميائية" لإخراج الجنود الأوكرانيين منها.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية أسقطت مادة سامة على مدينة ماريوبول في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قالت إيفانا كليمبوش، النائبة الأوكرانية ورئيسة اللجنة البرلمانية حول اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، إن المادة غير المعروفة كانت سلاحا كيماويا “على الأرجح”.