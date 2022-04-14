عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إغلاقها أمس.. أوكرانيا تعلن فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم

اللاجئون الأوكرانيون
اللاجئون الأوكرانيون

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم.

وكانت فيريشوك صرحت أمس، الأربعاء، بأنه من غير الممكن فتح ممرات إنسانية بسبب خطورة الأوضاع، وسط أنباء عن قتال عنيف يجري شرقي البلاد.

وأوضحت فيريشوك أن سلطات كييف تعارض فتح ممرات إنسانية من أجل خروج المدنيين من مناطق أوكرانية باتجاه روسيا.

وقالت: "هذا خيار غير مقبول لفتح ممرات إنسانية. لن ينتقل شعبنا من قرب كييف إلى بيلاروس ليطير بعدها إلى روسيا بالطائرة".

كانت وزارة الدفاع  الروسية أعلنت عن هدنة بدءًا من العاشرة صباح اليوم وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي، بحسب "نوفوستي" الروسية.

كما صرح وزير الدفاع الأوكراني، أمس الأربعاء، بأن قتالا عنيفا يجري في المناطق الشرقية من البلاد.

وأكد نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر للمدنيين العودة للمناطق المحررة ومن بينها كييف.

وقال إن روسيا لا تزال تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، محذرا من أن هناك خطرا كبيرا من استخدام روسيا للسلاح الكيماوي في أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية القوات الروسية باستخدام "مواد كيميائية" لإخراج الجنود الأوكرانيين منها.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية أسقطت مادة سامة على مدينة ماريوبول في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قالت إيفانا كليمبوش، النائبة الأوكرانية ورئيسة اللجنة البرلمانية حول اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، إن المادة غير المعروفة كانت سلاحا كيماويا “على الأرجح”.

اخبر العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني فتح ممرات إنسانية وزير الدفاع الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

لمدة 5 سنوات.. حظر التصرف فى البضائع الجمركية المعفاة إلا بضوابط محددة.. تفاصيل

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات: ألوية العمالقة تؤمن محافظة شبوة اليمنية بالكامل.. التوتر بين روسيا وأمريكا يفاقم خطر الأسلحة النووية.. بينيت يعلن أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية

ملك الفجر المغرد في سماء القرآن.. ‬شعبان‭ ‬‬الصياد قارئ من جيل العمالقة

وزير القوى العاملة : توفير 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه .. الإمارات تسمح لموظفي الحكومة الاتحادية بالعمل عن بعد يوم الجمعة.. قبول طلبات 55 وظيفة بأجور تصل إلي 5000 جنيه بالوادي الجديد

صحف الإمارات: واشنطن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا.. كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى.. الإمارات تؤكد أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك

ماذا دار في سلطنة عمان على مدار يومين.. تفاصيل أعمال اللجنة العمانية– المصرية المشتركة برئاسة شكري والبوسعيدي.. وفحوى رسالة الرئيس السيسي إلى السلطان هيثم| فيديو وصور

دعاء الابتلاء والصبر.. 10 كلمات تنجيك وترفع ما بك

دعاء قلة الحيلة والضعف.. ردده يفرج الله همك وينصرك نصراً عزيزاً

ترشيحاتنا

بالقانون.. تعرف على دور منظمات المجتمع المدنى فى حل أزمة القمامة

404 ملايين دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية للدول الأفريقية غير العربية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات|فيديو

الدوري الأوروبي.. برشلونة يستدرج فرانكفورت لخطف بطاقة التأهل

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ