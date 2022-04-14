الدوري الأوروبي.. برشلونة يستدرج فرانكفورت لخطف بطاقة التأهل

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.



برشلونة ضد فرانكفورت

يحتاج فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز فرانكفورت بفارق هدف، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب دوتش بأنك بارك، الأسبوع الماضي، انتهت بتعادل برشلونة وفرانكفورت بهدف لمثله.

ويواجه 5 لاعبين من برشلونة شبح الغياب عن ذهاب الدور نصف النهائي "حال التأهل" بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي حصول أي لاعب من الخماسي جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وإريك جارسيا وسيرجيو بوسكيتس وجافي على بطاقة صفراء أمام فرانكفورت في لقاء الليلة، سيغيب عن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق فرانكفورت في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء برشلونة من البطولة.

ويلتقى اليوم أيضا ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، أتلانتا الإيطالي مع لايبزيج الألماني في تمام السابعة إلا ربع مساءً، وليون الفرنسي مع وست هام الإنجليزي في تمام التاسعة مساءً، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع سبورتنج براجا البرتغالي في تمام الساعة مساءً.