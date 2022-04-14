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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

فتحت الإعلامية مفيدة شيحة قلبها من خلال برنامج سابع سما مع المذيعة رغدة شلهوب وكشفت عن العديد من أسرار حياتها الخاصة وسبب انفصالها عن زوجها والعديد من الأمور الصعبة التي مرت بها في حياتها كما كشفت عن رأيها في عدد من زملائها داخل الوسط الإعلامي.

تصريحات مفيدة شيحة 

دخلت الإعلامية مفيدة شيحة في نوبة بكاء، فور الحديث عن والدها الراحل.

 

وقالت: " الدي متوفي من 25 عام..كان تركيبة متميزة وعلمني أنا وأخواتي وعمره ما قصر معانا في أي حاجة"، متابعة: "والدي علمني يعني إيه رمضان وشم النسيم وصلة الرحم".

 

وكانت قد حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة خلال برنامج سابع سما مع الإعلامية رغدة شلهوب.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

الإعلامية مفيدة شيحة مفيدة شيحة تصريحات مفيدة شيحة بكاء مفيدة شيحة برنامج سابع سما

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