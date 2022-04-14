مع الكلب الخاص به.. أحمد الشامي يخطف الأنظار عبر «إنستجرام»

نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد الشامي في الصورة مع الكلب الخاص به، مما أثار إعجاب متابعيه.

ويعود أحمد الشامي من جديد إلى الشاشة الصغيرة ليشارك في مسلسل "دايمًا عامر" الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الجديد، ويتعاون مع المخرج مجدي الهواري والفنان مصطفى شعبان وغيرهم.

وقال أحمد الشامين في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه يقدم في مسلسل “دايمًا عامر” شخصية شريف، وهو مدرس رسم في مدرسة إنترناشيونال، يواجه العديد من المواقف مع الطلاب والمدرسين في إطار اجتماعي كوميدي.

وأوضح أحمد الشامي أنه تم ترشيحه للدور من قبل المخرج مجدي الهواري، وأنه سعيد جدًا باختياره للوقوف أمام مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم مصطفى شعبان الذي تجمعه كيمياء كبيرة مع الأستاذ مجدي، ويقدمان دائمًا أعمالا ناجحة سويا، وهو “ممثل شاطر جدًا” ومتعاون مع الجميع في الكواليس.

ووصف أحمد الشامي مجدي الهواري بأنه من أشطر المخرجين الذين تعامل معهم، ويفهم جيدًا في الدراما، ويقدم أعمالاً دائمًا مختلفة خاصة الجانب الكوميدي، كما ينتبه دائمًا إلى الممثلين الذين يعملون معه، ويعرف جيدًا في حالة خروج الممثل عن الشخصية وتشتته و"مصحصح وواخد باله من كل حاجة، وأنا سعيد بالعمل معه واختياره لي".

أبطال مسلسل “دايمًا عامر”

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايمًا عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.