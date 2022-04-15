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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماهو تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم وتجميع البلازما؟.. القانون يوضح

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نص القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها حتى عام 2022، على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، حيث نص على يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ، وعضـوية كل مـن :

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة (مقررًا) .

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .

ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية .

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية .

ممثل عن هيئة الشراء الموحد، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يرشحه رئيس الهيئة .

مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العــلاجية غير الحكومية والتراخيــص الطبيــة بالـوزارة المختصـة .

مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة .

ممثل عن الجمعيات الطبية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .

ممثل عن مراكز الدم الخاصة ، يختاره الوزير المختص .

اثنين من ذوي الخبرة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم .

التعليم العالي وزير التعليم وزارة الداخلية الانتاج الحربى وزارة التعليم العالى التضامن الاجتماعي

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