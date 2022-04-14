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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبحث أوجه التعاون ..

وزير الرياضة يلتقى رئيس معهد التخطيط القومي لبحث خطة الوزارة بتنمية النشء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس معهد التخطيط القومي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط السابق، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء خطة وزارة الشباب والرياضة في مجال تنمية النشء والشباب والملفات التي تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، واستعراض مجالات التدريب والاستشارات التي يمكن أن يقدمها المعهد لوزارة الشباب والرياضة، وكذا البرامج التي يمكن أن تقدمها المراكز العلمية المختلفة في مجالات متعددة، والاتفاق على التنسيق لعقد العديد من البرامج والأنشطة المشتركة التي تخدم شريحة الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنمية القدرات الشبايية وتعزيز الدراسات والبحوث الشبابية والرياضية.

حضر اللقاء الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية للرياضة، واللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للبحوث الرياضية، وأعضاء وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة.

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وزير الشباب والرياضة معهد التخطيط القومي أشرف صبحي Sports Fitness

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