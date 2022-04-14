بسنت الحسينى: الشعب المصرى يمتاز بالكرم والجدعنة حتى في أبسط الأشياء

قالت الإعلامية بسنت الحسينى، إن الشعب المصرى يمتاز بروح الشهامة ومساندة الآخر وتقديم العون والمساعدة حتى بأبسط الأشياء، منوهة إلى أن الكرم ليس علاقة له بالغنى، معقبة: “المصريين بيرفعوا شعار الجودة بالموجودة ومساعدة من حولهم فى أضيق الظروف وبدون تفكير”.

وأضافت بسنت الحسينى، خلال حلقتها اليوم، الخميس، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن كرم المصريين والنفس الراضية والشهامة المعروفة عنهم مستمرة حتى يوم الدين ومتواجدة فى جينات المصريين وتتوارثها الأجيال.

يذكر أنه ظهر منشور فى منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لشاب جامعى يتساءل حول أماكن موائد الرحمن فى الإسماعيلية نظرا لكونه طالبا مغتربا هو وأصدقاؤه، وحصد تفاعلا كبيرا، وأبدى الجميع رغبته فى الوصول لهذا الشاب لتوصيل إفطار له ولأصدقائه حتى مكان إقامتهم .

