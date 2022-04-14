عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسنت الحسينى: الشعب المصرى يمتاز بالكرم والجدعنة حتى في أبسط الأشياء

بسنت الحسينى
بسنت الحسينى

قالت الإعلامية بسنت الحسينى، إن الشعب المصرى يمتاز بروح الشهامة ومساندة الآخر وتقديم العون والمساعدة حتى بأبسط الأشياء، منوهة إلى أن الكرم ليس علاقة له بالغنى، معقبة: “المصريين بيرفعوا شعار الجودة بالموجودة ومساعدة من حولهم فى أضيق الظروف وبدون تفكير”.

وأضافت بسنت الحسينى، خلال حلقتها اليوم، الخميس، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن كرم المصريين والنفس الراضية والشهامة المعروفة عنهم مستمرة حتى يوم الدين ومتواجدة فى جينات المصريين وتتوارثها الأجيال.

يذكر أنه ظهر منشور فى منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لشاب جامعى يتساءل حول أماكن موائد الرحمن فى الإسماعيلية نظرا لكونه طالبا مغتربا هو وأصدقاؤه، وحصد تفاعلا كبيرا، وأبدى الجميع رغبته فى الوصول لهذا الشاب لتوصيل إفطار له ولأصدقائه حتى مكان إقامتهم . 
 

بسنت الحسيني التواصل الاجتماعي صباح الخير يا مصر الشعب المصري موائد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. هروب مهاجم الرجاء المغربي إلى الدوري الإسباني

هيونداي تكشف عن باليسيد 2023 بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. بالصور

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. مكتوب ومستجاب

بنمو 65%.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة لمواد التعبئة والورق المصري|بالأرقام

الأهلي والرجاء.. موعد المباراة الحاسمة والقنوات الناقلة وحظوظ الفريقين

الكوميسا يوافق على مبادرة مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين دول التجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ