100 عام.. افتتاح معرض لجامعة أوكسفورد لمقتنيات مكتشف مقبرة توت عنخ أمون

شارك السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، في افتتاح المعرض الذي أقامته جامعة أوكسفورد بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف عالم المصريات البريطاني "هوارد كارتر" مقبرة توت عنخ آمون، حيث يحتوي المعرض – الذي يمتد حتى فبراير ٢٠٢٣ - على المقتنيات الشخصية لهوارد كارتر وصور فوتوغرافية لعملية اكتشاف المقبرة والخرائط التي تم الاعتماد عليها في البحث عن المقبرة في وادي الملوك، علماً بأن هذه المقتنيات هي جزء من المكتبة الشخصية للمستكشف البريطاني التي توجد في أرشيف معهد جريفيث بجامعة أوكسفورد المتخصص في علم المصريات.

وألقى السفير كامل، كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بمبادرة جامعة أوكسفرود لإقامة احتفالية طوال هذا العام بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مشيراً إلى أن المعرض الذي تم افتتاحه كجزء من هذه الاحتفالية يروي على نحو فريد قصة اكتشاف المقبرة من خلال كتابات وصور وخرائط هوارد كارتر.

كما أشاد بحرص معهد جريفيث على إبراز الدور المحوري الذي قام به المصريون المشاركون في عملية اكتشاف المقبرة ضمن فريق كارتر، مستعرضاً ما وصل إليه الباحثون المصريون المتخصصون في علم المصريات اليوم من خبرات سمحت لهم بريادة أعمال الاستكشافات والتنقيب عن الآثار المصرية.



كما دعا السفير إلى استمرار التعاون بين جامعة أوكسفورد العريقة ومعهد جريفيث والهيئات المصرية المختلفة المتخصصة في هذا المجال لتعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات والزيارات.

ونوه أخيراً إلى أن المجموعة الكاملة لمقبرة توت عنخ آمون سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير المتوقع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، داعياً المشاركين في حفل الافتتاح وغيرهم من المواطنين البريطانيين المهتمين بالآثار المصرية الفريدة إلى زيارة مصر ومشاهدة مقتنيات المتحف الجديد بعد افتتاحه.