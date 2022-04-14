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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: تدمير أكبر وكر إرهابي لتنظيم داعش جنوب كركوك

قوات عراقية
قوات عراقية

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق ركن عبد الأمير الشمري اليوم (الخميس)، تدمير أكبر مضافة "وكر" لعصابات داعش الإرهابية في خلال عملية أمنية أطلق عليها اسم "المطرقة الحديدية" في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد.


وقال الشمري ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم ـ إن "قواتنا الأمنية دمرت أكبر مضافة لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي خلال عملية المطرقة الحديدية".


وأشار الشمري، إلى أنه "تم العثور أيضا خلال عملية المطرقة الحديدية على إنفاق إرهابية وأسلحة مختلفة الأنواع، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العملية الأمنية في وادي شاي لحين تنظيفها من مخلفات عصابات داعش الإرهابية .


وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت أمس (الأربعاء) انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" فى محافظة كركوك و المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية.

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