نتفليكس تحتفل بيوم الأرض بطرح 170 قصة حول الاستدامة

بمناسبة يوم الأرض، أعلنت نتفليكس عن طرح مجموعة جديدة بعنوان "One World Infinite Wonder"، تتضمن أكثر من 170 قصة حول الاستدامة.

ويتزامن طرح المجموعة في يوم 13 إبريل، مع إطلاق سلسلة "محمياتنا الوطنية العظيمة" الجديدة، المكونة من خمسة أجزاء، وهي عبارة عن فيلم وثائقي يرويه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويلقي الضوء على بعضٍ من أروع المحميات الوطنية في كوكبنا، وكيف يمكننا حماية هذه المساحات البرية من أجل الأجيال المقبلة.

وتتضمن المجموعة مسلسلات وأفلامًا وأعمالًا أخرى فريدة تحتفي بجمال البيئة الطبيعية من بينها Our Planet وعالم الحيوان المدهش، وديفيد أتينبارا: الحياة على كوكبنا. وإلى جانب الأفلام الوثائقية، تضم المجموعة أعمالًا أخرى ملهمة من بينها فيلم "لا تنظروا إلى السماء"، الذي يظهر مدى اتساع وتنوع القصص التي تتمحور حول البيئة.

وتتيح المجموعة إمكانية الاطلاع على قضية تغير المناخ من ناحية علمية من خلال أعمال مثل حدود متجاوزة، و Bill Nye the Science Guy، أو كيفية اتباع نمط حياة أكثر استدامة عشاق فن البساطة، وإلى الواقع مع زاك إيفرون، وبقايا الطعام شو. وأما الأعمال الدرامية مثل نبوءة راغناروك، وإكسير الشباب، وOkja ، فتظهر كيف يستخدم أناس من مختلف أصقاع الأرض مواهبهم الفريدة من أجل فعل الخير ودعم القضايا النبيلة. بينما تسلط أعمال مثل The Boy Who Harnessed the Wind والشباب في مواجهة الحكومة (يصدر يوم 20 أبريل) الضوء على أبطال حقيقين في مواجهة تغير المناخ.