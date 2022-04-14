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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نماذج مشرّفة.. انتخاب الدكتور طارق الغزاوي رئيسًا لقسم الهندسة الكهربية بجامعة واشنطن

الدكتور طارق الغزاوي
الدكتور طارق الغزاوي

هنّأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخبير المصري العالمي  الدكتور طارق الغزاوي، لانتخابه رئيسًا لقسم الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات بجامعة چورچ واشنطن الأمريكية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن نجاحات المصريين يومًا بعد يوم تؤكد على أن مصر تستطيع حقًا، وأن علماءنا في كل ربوع العالم نجحوا في ارتياد كل المجالات بجدارة واقتدار، موضحة أن الغزاوي من أكبر علماء السوبركمبيوتر حول العالم.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الهجرة إن كل نجاح لمصري بالخارج يدعم الصورة الذهنية لمصر بنجاحاتها، ويؤكد أننا قادرون على المسابقة وتبوء أرفع الأماكن في كل المجالات.

عمل الدكتور طارق الغزاوي قبل ذلك أستاذًا لهندسة الكمبيوتر ومدير مركز السوبركمبيوتر فى جامعة جورج واشنطن، بجانب عمله مستشارًا لوكالة ناسا للفضاء في مجال السوبركمبيوتر.

وفاز الدكتور طارق الغزاوي بالعديد من الجوائز، من بينها: جائزة همبولدت الألمانية للأبحاث وجائزة ألكسندر شوارتسكوبف للإبداع التكنولوجي وجائزة الباحث المتميز لجامعة چورچ واشنطن، واختير زميلًا زائراً متميزاً للأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة وأستاذًا زميلاً زائراً لشركة IBM، 
والدكتور طارق الغزاوي حاصل علي لقب زميل هيئة معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات، وله ما يناهز الـ 300 مؤلفا بحثيا والعديد من براءات الاختراع ومن أبرز أعماله تأليف لغة السي الموحدة المتوازية لبرمجة السوبركمبيوتر، واختراع وحدات حسابية تعمل بالنانوضوئيات من خلال مشاريع مولتها الحكومة الأمريكية بملايين الدولارات.  

تخرج الدكتور طارق الغزاوي في جامعة حلوان بدرجة بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات، ثم التحق بهندسة القاهرة لدراسة درجة الماجيستير في هندسة التحكم، وفي عام 1988 حصل علي درجة الدكتوراة في هندسة الحاسب من جامعة ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج طارق الغزاوي واشنطن الأمريكية

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