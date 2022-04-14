زيارة المساجد وترتيل القرآن.. طقوس نجوم الزمن الجميل في رمضان.. شاهد

كان لنجوم الزمن الجميل أسرار وكواليس مع الشهر الكريم، من بينهم، الفنان أنور وجدي أجمل السهرات التي يدعو فيها أصدقاءه المقربين، وتمتلئ هذه السهرات بالتسالي والمواقف الطريفة والضحك.



وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طقوس نجوم الزمن الجميل في رمضان».



أما الفنان حسين صدقي، فقد عُرف في الوسط الفني بتدينه الشديد، وكان يقيم في ليالي الشهر الكريم سهرات رمضانية في بيته يدعو إليها رجال الدين ومنهم الشيخ شلتوت الذي كان من أقرب أصدقائه ويتحول بيته خلال شهر رمضان إلى ساحة صوفية يتم فها ترتيل القرآن والأناشيد والابتهالات الدينية ويشارك فيها عدد من المقرئين والمنشيدن في تلاوة القرآن وإلقاء القصائد النبوية.



الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف، قالت إنها تحرص على الصيام منذ أن كان عمرها 8 سنوات بتقديم مكافأة 20 قرشا لكل ابنة من بناتها تصوم رمضان، ومن أهم العادات التي كانت تحرص عليها في رمضان بعد الإفطار زيارة مساجد أولياء الله الصالحين.



وكان الفنان الراحل فؤاد المهندس يجهز مستلزمات شهر رمضان بداية من شهر شعبان، فكان يحب أن تمتلئ المائدة بأشهى الأصناف طوال الشهر، ومهما طلب منه الأطباء عدم الصيام كان يرفض بشدة ويصر على الصيام رغم أحواله الصحية وكان حريصا أيضا على الصلاة وقراءة القرآن وبعد الإفطار يذهب لتصوير الفوازير.



سيدة الشاشة فاتن حمامة كانت لها هواية مخالفة للجميع، حيث ترددت على جميع دور العرض السينمائي لتتابع الأفلام التي لم تشهدها، وكانت حريصة على ألا تجمع بين الصيام والعمل في الشهر الكريم.



أما هند رستم، فكانت بارعة في الأعمال اليدوية وكانت تستغل شهر رمضان لممارسة هوايتها في صنع الحلي والاكسسوارات وأعمال التريكو والكروشيه.