5 اجتماعات بخطة النواب لمناقشة لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات الأسبوع القادم على النحو التالي :
الاجتماع الأول : يوم الاثنين وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية .
الاجتماع الثاني : يوم الاثنين وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم .
الاجتماع الثالث: يوم الثلاثاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن أهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط .
الاجتماع الرابع : يوم الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021
الاجتماع الخامس : يوم الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 .