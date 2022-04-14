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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 اجتماعات بخطة النواب لمناقشة لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة  ستعقد خمسة اجتماعات الأسبوع القادم على النحو التالي :


الاجتماع الأول : يوم الاثنين وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية . 


الاجتماع الثاني :  يوم الاثنين وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب  حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم .


الاجتماع الثالث: يوم الثلاثاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب  ياسر عمر بشأن أهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط .


الاجتماع الرابع : يوم الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع  طلب الإحاطة المقدم من النائب  مصطفي سالم بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 


الاجتماع الخامس  :  يوم الأربعاء  وذلك لمناقشة موضوع  طلب الإحاطة المقدم من النائب  ياسر عمر  بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 .

محافظة سوهاج استثمارات النائب مصطفى سالم مصطفي سالم مراكز الشباب الاستثمار

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