5 اجتماعات بخطة النواب لمناقشة لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات الأسبوع القادم على النحو التالي :



الاجتماع الأول : يوم الاثنين وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية .



الاجتماع الثاني : يوم الاثنين وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم .



الاجتماع الثالث: يوم الثلاثاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن أهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط .



الاجتماع الرابع : يوم الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021



الاجتماع الخامس : يوم الأربعاء وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 .