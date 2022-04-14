غادة طلعت: فوجئت برد فعل الجمهور على مشاركتي في "المشوار"

كشفت الفنان غادة طلعت، تفاصيل مشاركتها في مسلسل المشوار، الذي ينافس به الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2022، موضحةً: «جالي مكالمة من المخرج المنفذ أستاذ عصام سليمان، وقال لي إن المخرج محمد ياسين رشحها للمسلسل، فوافقت على الفور، بسبب رغبتي في العمل مع محمد ياسين».

وأضافت طلعت في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «دوري لم يحصل على مساحة كبيرة، لكن الشخصية صعبة جدا، والمخرج قالي اخترتك لدور شكله عادي، لكن محتاج لممثلة مش عادية، لان المشاهد مكثفة وفيها مشاعر متناقضة».

وتابعت: «ردود الأفعال على المسلسل فرحتني جدا، ومعرفش المخرج اختارني ليه، لكنه شافني في أكتر من حاجة، منها مسرح سينما مصر، وكنت أجسد شخصيات كثيرة ما بين الكوميدي والتراجيدي».

وأوضحت، أنها لم تكن تتخيل أن تحصل على ردود فعل كبيرة من الجمهور، بعدما نجح دورها في مسلسل الاختيار الموسم الماضي: "فوجئت برد فعل الجمهور على مشاركتي في المسلسل، الناس مقدرة تاريخ محمد ياسين ونجومية محمد رمضان".