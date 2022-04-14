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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومي جاي مديرا تنفيذيا للأعمال بالفيفا

فيفا
فيفا

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين رومي جاي مدير تنفيذي للأعمال بالفيفا والذي سوف يحل بديلاً من كاي ماداتي - الذي سيغادر الفيفا لأسباب شخصية.
وينضم رومي جاي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث كان يعمل رئيساً  تنفيذي للإيرادات ومدير تسويق ومساعد الرئيس التنفيذي في نادي يوفنتس الإيطالي وذلك لمدة 14 عاماً، كما عمل لفترة كرئيس تنفيذي للدوري الإماراتي للمحترفين في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت فاطمة سامورة الأمين العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "عندما يتولى رومي جاي منصب المدير التنفيذي للأعمال، سيعزز تعيينه التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه شركائنا التجاريين والتسويقيين". 
وأضافت :"لقد شارك رومي جاي طوال حياته في كرة القدم، ويسعدنا تقديم خبرته للمساعدة في تشكيل مشاريعنا التجارية المستقبلية في جميع أنحاء العالم."
وقال رومي جاي: "لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من الفرص لتنمية كرة القدم في عالمنا الذي يتغير بشكل سريع، وأنا أتطلع إلى ضمان أن يلعب فريقنا التجاري دورًا جوهريًا في ضمان أن تكون الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية موجودة أثناء تطورات الأعمال التجارية الهامة وذلك من أجل الاستفادة من رياضتنا على الصعيد العالمي ".
وأوضحت فاطمة سامورة  الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أود أيضًا أن أشكر كاي ماداتي على التزامه خلال الفترة التي قضاها معنا، كان أحد مهام كاي ماداتي عند الوصول هو تنمية وتطوير الفرص التي لا تعد ولا تحصى التي توفرها الوسائط المتعددة الافتراضية اليوم لكرة القدم وذلك لتحقيق هدف رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم 2020- 2023 والذي يتمثل في جعل اللعبة عالمية حقًا. إن إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم + هو شهادة على عمله وعلى عمل الفريق الذي ورثه رومي جاي كجزء من القسم التجاري في الاتحاد الدولي لكرة القدم ".
وقال كاي ماداتي: "لقد كان شرفًا وتميزاً بالنسبة لي أن أقوم بقيادة هذا الفريق التجاري، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا وفريق إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير هذه اللعبة الجميلة. لم يأتِ هذا القرار الشخصي - وهو التركيز والإهتمام بعائلتي- سهلاً. حيث مازلت ملتزمًا بالتعاون الوثيق مع السيد رومي جاي لتهيئته للمنصب كما أنني ملتزماً بالتعاون مع شركائنا وفريق الاتحاد الدولي لكرة القدم بأكمله لتحقيق النجاح بينما نتجه بشكل جماعي نحو كأس العالم في قطر 2022 . "

الفيفا رومي جاي الاتحاد الدولي لكرة القدم Sports Fitness

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