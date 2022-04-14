البنك المركزي الأوكراني: التضخم قد يتجاوز 20% خلال العام الحالي

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الخميس، أن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار الثلث على الأقل خلال العام الحالي، وقد يتجاوز التضخم 20٪، مما يعكس تأثير الغزو الروسي.



وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وأضاف أن الحفاظ على سعر صرف ثابت لا يزال مهمًا في الوقت الحالي لكنه سيعود إلى سعر معوم بمجرد أن يتمكن سوق العملات من تحقيق التوازن.

ويواجه الأوكرانيون الذين فروا من الحرب في بلادهم صعوبات كبيرة في تحويل أموالهم من العملة المحلية إلى اليورو في دول الاتحاد الأوروبي التي لجأوا إليها، فقا لموقع "يورو نيوز" الإخباري.

ولا ترغب العديد من البنوك في استبدال الأوراق النقدية، لأن قابليتها للتحويل محدودة بسبب الحرب.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لحل تلك المشكلة، إذ اقترحت المفوضية الأوروبية توصية بشأن تحويل الأوراق النقدية من الهريفنا إلى عملة الدول الأعضاء المضيفة.

وبحسب المقترح فإن بإمكان أي لاجئ أوكراني أن يشتري ما يعادل 300 يورو كل ثلاثة أشهر، ولكن الخبراء يعتقدون أن تلك الكمية لن تكون كافية.

ولكن المفوضية أكدت "أن هذا النهج هو ضروري للغاية بعد قرار البنك المركزي الأوكراني تعليق صرف أوراق الهريفنا النقدية إلى النقد الأجنبي، من أجل حماية احتياطيات أوكرانيا المحدودة من النقد الأجنبي".

وأضافت: "نتيجة لذلك، فإن مؤسسات الائتمان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تكن راغبة في إجراء عمليات التبادل بسبب قابلية التحويل المحدودة للأوراق النقدية بالعملة المحلية والتعرض لمخاطر أسعار الصرف".

وذكر موقع "يورو نيوز" أن لدى النمسا والمجر وبولندا خططا مماثلة لاقتراح الاتحاد الأوروبي.

