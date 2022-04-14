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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين السفيرة نميرة نجم مديرا للمرصد الإفريقي للهجرة بالرباط

السفيرة المصرية
السفيرة المصرية الدكتورة نميرة نجم

وافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، اليوم الخميس على تعيين السفيرة المصرية الدكتورة نميرة نجم كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقي ومقره بالعاصمة المغربية الرباط.


وكانت السفيرة نجم قد اعتذرت عن استمرارها في منصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي. 
وقالت السفيرة نميرة نجم - في بيان اليوم - أنها تعتز بكونها أول امرأة في إفريقيا تتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي طوال الـ4 سنوات الماضية شرفت خلالها بالعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.


وأشارت إلى أنها شاركت أثناء هذه المدة في رئاسة هيئة الدفاع التي قامت بدور رئيسي في حصول موريشيوس علي حكم محكمة العدل بالرأي الاستشاري في استعادة جزر أرخبيل تشاغوس من الاستعمار البريطاني كأول امرأة مصرية وعربية وإفريقية تترافع أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي وأول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تقوم بالمرافعة ورئاسة وفد الدفاع للاتحاد الإفريقي عن حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.


وتابعت أنها أسهمت في فحص وتنفيد والإشراف على الإصلاحات المؤسسية بالاتحاد، وإطلاق اتفاقية المنطقة الإفريقية التجارية الحرة، ودمج منظمة النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي بشكلها الجديد أود نيباد، وصياغة ومراجعة القانونية للاتفاقيات الإفريقية، وتوقيع وتصديق وتفعيل عديد من الاتفاقيات في الإتحاد الإفريقي وإزالة معوقات نفاذها.


وأكدت السفيرة نميرة نجم أن عملها الجديد كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقي بالعاصمة المغربية الرباط يعد تحديا جديدا بالنسبة لها.

 

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