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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيلاني : الصيام مدرسة للتعود على الأخلاق والمعاملة والأدب والعمل بتعاليم الدين..فيديو

الشيخ محمد عيد كيلاني،
الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن معظم الفتوحات الاسلامية والغزوات كانت في شهر رمضان الكريم ، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا صائمين في تلك الغزوات

 

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن شهر رمضان ليس شهر نوم وتكاسل ولكنه شهر للعبادة والعمل .

 

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن الصيام مدرسة للتعود على الأخلاق والمعاملة والأدب والعمل بتعاليم الدين، مؤكدا أنه على قدر الاجتهاد والتحمل يأتي ثواب الله  على الصيام.

 

وأشار محمد عيد كيلاني إلى أن خير الصدقة أن تتصدق وانت لا تملك الكثير 
 

خالد ميري وزارة الأوقاف الأوقاف رمضان شهر رمضان

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