عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها كينيا ومدغشقر ..ننشر أهم 10 دول إفريقية مستورد للصناعات الغذائية المصرية

صدى البلد

استحوذت 10 دول على 76% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية للدول الأفريقية غير العربية بقيمة 307 ملايين دولار 2021 في مقابل 268 مليون دولار خلال 2020، بنمو 14,5%

واكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية والتى حصل " صدى البلد " على نسخة منه انه احتلت كينيا المركز الأول بقيمة 89 مليون دولار في مقابل 73 مليون دولار بنمو 23% وبقيمة زيادة 17 مليون دولار لتستحوذ على 22% من الإجمالي، تليها مدغشقر بقيمة 56 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار بتراجع 10%،  ثم اوغندا بقيمة 30 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار بنمو 64%.

واحتلت أثيوبيا المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأفريقية غير العربية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2021 بقيمة 24 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار بتراجع 15%، تليها رواندا بقيمة 23 مليون دولار في مقابل 17 مليون دولار بنمو 31%،  ثم ساحل العاج بقيمة 22 مليون دولار في مقابل 15 مليون دولار بنمو 45%.

وقفزت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى زيمبابوي بنسبة 101% لتبلغ 15 مليون دولار في مقابل 7 ملايين دولار، وإلى الكونغو برازفيل بنسبة 61% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 3 ملايين دولار، وإلى تنزانيا بنسبة 32% لتبلغ 9 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى جيبوتي بنسبة 27% خلال العام الماضي لتصل إلى  15 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار خلال 2020، وإلى الكاميرون بنسبة 15% لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 5 ملايين دولار، وإلى بوروندي بنسبة 11% لتبلغ 7 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

واستقرت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا عند 20 مليون دولار وهي نفس قيمة صادرات 2020، وإلى تشاد عند 4 ملايين دولار، بينما تراجعت إلى الكونغو زائير بنسبة 30% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

كينيا مدغشقر الصناعات الغذائية صادرات Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

تحقيقات النيابة تؤكد عدم احتواء منتج للشوكولاتة بالسوق على مواد مخدِّرة

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

شاهد.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقًا

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

ترشيحاتنا

كبلتهم بدون رحمة .. سيدة تعذب أطفالها حتى الموت

قرار عاجل من أوكرانيا بتجنيد الأجانب في الاستخبارات والجيش.. تفاصيل

بعد بريانسك.. مقاتلات أوكرانية تقصف منطقة بيلجورود الروسية

أمير سعودي يرفض عرض إيلون ماسك لشراء تويتر

الرجاء الغربي يوجه رسالة للشعب المصري قبل مواجهة الأهلي

تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.. مدبولي يتابع خطة صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ