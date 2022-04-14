أبرزها كينيا ومدغشقر ..ننشر أهم 10 دول إفريقية مستورد للصناعات الغذائية المصرية

استحوذت 10 دول على 76% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية للدول الأفريقية غير العربية بقيمة 307 ملايين دولار 2021 في مقابل 268 مليون دولار خلال 2020، بنمو 14,5%

واكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية والتى حصل " صدى البلد " على نسخة منه انه احتلت كينيا المركز الأول بقيمة 89 مليون دولار في مقابل 73 مليون دولار بنمو 23% وبقيمة زيادة 17 مليون دولار لتستحوذ على 22% من الإجمالي، تليها مدغشقر بقيمة 56 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار بتراجع 10%، ثم اوغندا بقيمة 30 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار بنمو 64%.

واحتلت أثيوبيا المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأفريقية غير العربية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2021 بقيمة 24 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار بتراجع 15%، تليها رواندا بقيمة 23 مليون دولار في مقابل 17 مليون دولار بنمو 31%، ثم ساحل العاج بقيمة 22 مليون دولار في مقابل 15 مليون دولار بنمو 45%.

وقفزت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى زيمبابوي بنسبة 101% لتبلغ 15 مليون دولار في مقابل 7 ملايين دولار، وإلى الكونغو برازفيل بنسبة 61% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 3 ملايين دولار، وإلى تنزانيا بنسبة 32% لتبلغ 9 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى جيبوتي بنسبة 27% خلال العام الماضي لتصل إلى 15 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار خلال 2020، وإلى الكاميرون بنسبة 15% لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 5 ملايين دولار، وإلى بوروندي بنسبة 11% لتبلغ 7 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

واستقرت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا عند 20 مليون دولار وهي نفس قيمة صادرات 2020، وإلى تشاد عند 4 ملايين دولار، بينما تراجعت إلى الكونغو زائير بنسبة 30% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.