الرجاء الغربي يوجه رسالة للشعب المصري قبل مواجهة الأهلي

وجه نادي الرجاء الغربي رسالة للشعب المصري قبل مواجهة النادي الأهلي بعد غد السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الرجاء المغربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “ هنا مصر.. تحية خالصة للشعب المصري الشقيق ” مرفقة بصورة لـ تمثال أبو الهول .

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق فوز عريض على الرجاء في لقاء السبت، يسهل من مهمته في لقاء العودة.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن داونز متصدر الترتيب بـ 16 نقطة، بينما صعد الرجاء بعد تصدر المجموعة الثانية بـ 15 نقطة.