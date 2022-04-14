تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف



مقتل طالب الرحاب .. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بـ التجمع الخامس ، بمعاقبة صاحب مكتب مقاولات بـ الإعدام على خلفية اتهامه بإنهاء حياة خطيب ابنته ودفنه في مطبخ شقته بمدينة الرحاب ؛ وذلك بعد ورود رأي المفتي في حكم إعدامه.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة حبيبة نجلة المتهم الأول بـ السجن المؤبد ، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن المشدد 5 سنوات.

وأحالت جهات التحقيق، المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

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