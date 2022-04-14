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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

مقتل طالب الرحاب
مقتل طالب الرحاب والإعدام لقاتله

 


 مقتل طالب الرحاب .. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بـ التجمع الخامس ، بمعاقبة صاحب مكتب مقاولات بـ الإعدام على خلفية اتهامه بإنهاء حياة خطيب ابنته ودفنه في مطبخ شقته بمدينة الرحاب ؛ وذلك بعد ورود رأي المفتي في حكم إعدامه.

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة حبيبة نجلة المتهم الأول بـ السجن المؤبد ، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

وأحالت جهات التحقيق، المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

 

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