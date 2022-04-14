النشرة الدينية| شيخ الأزهر: المتكبر صفة إلهية لا تطلق على العبد .. ومفتي الجمهورية: تعدُّد زوجات النبي كان لاعتبارات تشريعية واجتماعية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأخبار الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية:
شيخ الأزهر: اتصاف العبد بالتكبر مذمة ونقص
هل يوافق الإسلام على دفع كل أموالك للفقراء؟.. خالد الجندي يجيب
مفتي الجمهورية: تعدُّد زوجات النبي كان لاعتبارات تشريعية وسياسية واجتماعية
ليس فرضا..خالد الجندي: أرفض جمع صدقات لتزويج الشباب حتى ولو فتاة يتيمة
وزير الأوقاف: النفاق داء مهلك للأفراد والأمم.. ونحذر من التدين الشكلي
في 15 نقطة .. أحكام زكاة المال والفطر في الشريعة الإسلامية
الأوقاف: اختبار المتقدمين للالتحاق بالدفعة الخامسة "الدورة المتكاملة" بالمديريات.. الثلاثاء
هل تصوم المرأة إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما ..الرأي الشرعي
علي جمعة: المقارئ المصرية جزء من التراث .. و"البنا" صوت تحبه الملائكة
دعاء 13 رمضان 2022.. 10 كلمات للصائمين رددها عند سماع أذان المغرب