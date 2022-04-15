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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: سلسلة من الاجتماعات للجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعاتها على مدار أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تعقد خمسة اجتماعات على النحو التالي :الاجتماع الأول :الساعة  الثانية ظهر  يوم الاثنين المقبل ( عقب انتهاء الجلسة العامة ) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب /نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية . 

واضاف:الاجتماع الثاني :الساعة الثالثة عصر  يوم الاثنين المقبل ( عقب انتهاء الجلسة العامة ) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم .

وتابع: الاجتماع الثالث: الساعة الثانية ظهر  يوم الثلاثاء المقبل ( عقب انتهاء الجلسة العامة ) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن إهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط .

واستطرد:الاجتماع الرابع :الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة موضوع  طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 ، والاجتماع الخامس  الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة موضوع  طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر  بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 .

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلب الإحاطة الممولين مراكز الشباب محافظة أسيوط

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