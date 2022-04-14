برلماني: الدولة جادة في مواجهة تداعيات التضخم العالمي بزيادة الأجور والمعاشات

قال النائب سمير البيومي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس السيسي، حريصة على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الامداد بإجراءات عملية على الأرض، للتخفيف من حدتها على ملايين المواطنين المصريين، بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية لمدد تتجاوز 5 أشهر في بعض السلع والحبوب وفق تقرير رسمي نشرته وزارة التخطيط.

ونوه البيومي في بيان له اليوم، باتخاذ الدولة العديد من الإجراءات لدعم المواطن، وذلك عبر توفير حزمة مالية بحوالى 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية العالمية، تشمل زيادة في المعاشات والأجور والعلاوة الاضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وكلها إجراءات عملية لمواجهة التضخم العالمي وتداعياته.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التصدي الحاسم للدولة في مجال زيادة الأسعار إحدى أدواتها للسيطرة على موجة التضخم العالمي وتداعياته الحادة في كافة دول العالم، مؤكدا أن الدولة حاسمة وحريصة على تخفيض الأسعار بما يناسب طاقة وإمكانيات كافة المواطنين المصريين.

وأعرب النائب، عن ثقته التامة في عبور الأزمة المالية العالمية وموجة التضخم بالإجراءات المصرية الفاعلة والحفاظ على معدل النمو السنوي.