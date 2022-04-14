أحمد العيسوي: "الفن راح في داهية بسبب مؤديّ المهرجانات" |فيديو

كشف المطرب أحمد العيسوي تفاصيل دعمه للمطرب مصطفى كامل في انتخابات نقابة الموسيقيين.

موضحا "أنا دعمته وقولت إني معاه في الانتخابات ومن غيرها".

مضيفا أن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين مسؤول عن أي هزة فنية يتعرض لها الوسط الغنائي.



وقال المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن نقابة الموسيقيين مسؤولة عن ظهور أغاني المهرجانات لأنهم تركوا مساحة سمحت لمؤدي المهرجانات بالانتشار، موضحا أن هؤلاء المغنيين فيهم أصوات جيدة ولكن لم يتم توظيفها بشكل جيد، كما لم يتعلموا الموسيقى.



وأضاف أحمد العيسوي "الفن راح في داهية بسبب مؤدي المهرجانات"، مؤكدا أنهم لا يقدمون كلمات جيدة أو موسيقى طربية ومعظم أعمالهم سيئة، و"أخذوا الفن الشعبي في حتة تانية خالص تخلينا نقول إن الفن رايح في داهية بسببهم".



ولد أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.



تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

