الجزيرة الإماراتي يحقق فوزه الأول في أبطال آسيا على حساب مومباي الهندي

حقق فريق الجزيرة الإماراتي فوزه الأول في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك على حساب فريق مومباي الهندي 1 / صفر.

وسجل علي مبخوت هدف الجزيرة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وكان الجزيرة قد خسر مباراته الأولى أمام القوة الجوية العراقي 1 /2، قبل أن يخسر الثانية أمام الشباب السعودي صفر / 3.

وحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط له في المجموعة لكنه يتذيل ترتيبها، بفارق نقطة خلف مومباي صاحب المركز الثالث.

يذكر أن المجموعة ذاتها ستشهد مباراة أخرى في نفس الجولة ،وتجمع ما بين الشباب والقوة الجوية العراقي في وقت لاحق من اليوم الخميس.