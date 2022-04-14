سرقة وهيروين.. تجديد حبس متهمين سرقا شنطة سيدة بالساحل

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس ، متهمين اثنين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.



واجهت نيابة الساحل بالقاهرة، المتهمين بسرقة حقيبة يد سيدة، بالفيديوهات التى ألتقطتها كاميرات المراقبة لهم أثناء ارتكابهم للواقعة، والذين اعترفوا بارتكابهم للواقعة وتخصصهم في تلك السرقات من قبل.

وأنكرا المتهمان في بداية التحقيقات تهمة اتجارهم في المواد المخدرة وحيازتهم ٤١ تذمرة هيروين، وفرد خرطوش وطلقات ذخيرة، إلا أنه بعد تضييق الخناق عليهم في التحقيقات اعترفوا بحيازتهم لتلك المضبوطات.

وأمرت النيابة بارسال الفيديوهات المحرزة للأدلة الجنائية لمطابقتها مع المتهمين وبيان حقيقتها.

وتعرفت المجنى عليها على المتهمين خلال قيام النيابة بعرض عدة متهمين عليها والتى تعرفت عليهم من بينهم.

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.