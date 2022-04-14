العيسوي عن سعد الصغير: قدم أعمالا ناجحة لا تشبه أغاني المهرجانات

قال المطرب أحمد العيسوي إن الفنان سعد الصغير يقدم أعمالا غنائية جيدة، وكذلك برامج تلفزيونية وأفلام، ولكنه نجح أكثر في الغناء، مؤكدا أنه قدم العديد من الأعمال الغنائية وأغلبها كانت ذات كلمات جيدة وهادفة، ولا تضر المجتمع بأي شكل، مؤكدا أنه مطرب ناجح بدليل وجوده على الساحة حتى الآن.



وهاجم المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغاني المهرجانات قائلا إن الكلمات التي يؤديها مؤدي المهرجانات سيئة ولا ترقى ليطلق عليها فن شعبي، موضحا "أخدوا الفن الشعبي في حتة تانية خالص تخلينا نقول إن الفن رايح في داهية بسببهم".



على الجانب الآخر قال أحمد العيسوي إنه تجمعه علاقة صداقة طيبة بالمطربة بوسي، مؤكدا أنها لم تتغير بعد شهرتها كما يقال، خاصة معه ومع أصدقائها بشكل عام.



ولد أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.



تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.