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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المشوار الحلقة 13.. محمد رمضان يعترف لابن عمه بشأن الآثار

محمد رمضان
محمد رمضان

شهدت الحلقة 13 من  مسلسل المشوار  العديد من الأحداث، يواصل ماهر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، الهروب من الرجال الذين يريدون الحقيبة الموجودة معه التي تحتوي على الآثار، وفي أثناء ذلك يواجه ماهر العديد من الصعاب في مواجهة رجال خطيرين.

فيما أعترف محمد رمضان لابن عمه بشأن الآثار التي يحملها معه ودار بينهما حديث مطول.


ملخص الحلقة ١٢ :

شهدت الحلقة 12 من مسلسل المشوار  مخاطرة دينا الشربيني بنفسها، وقرارها بالاتصال هاتفيا بابن شقيقها حياة (سماء إبراهيم) لتحاول مقابلتهما دون أن يعلم ماهر (محمد رمضان) بالأمر.

وتواجه ورد في أيامها الأخيرة لها بمنزل شامل الكثير من المضايقات والتلميحات، خاصة ومع الحرب الكلامية بينه وبين ماهر، ورغبة شامل في جعل ورد تعمل معه في الغناء والرقص، الأمر الذي يثير كرامة ماهر، ويخلق الخلاف بينه وبين ورد.


أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل المشوار مسلسل المشوار الحلقة 13 محمد رمضان الحلقة 13 من مسلسل المشوار المشوار الحلقة 13

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