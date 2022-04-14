عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظراً على واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.92 دولار، أو 2.68 في المئة، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل. وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار أو 2.59 في المئة، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في إبريل.

ولعدة أسابيع، كانت الأسعار هي الأكثر تقلباً منذ يونيو 2020.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حظر مرحلي على واردات النفط الروسية بحيث يكون لدى الدول الأعضاء الوقت للتفاوض مع الموردين الآخرين.

يشار إلى أن مثل هذه الخطوة لن يتم مناقشتها على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، والتي ستعقد في 24 أبريل، بسبب الارتفاع المتوقع في الأسعار.

روسيا: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو عواقبه سيئة

بايدن: مستعد للذهاب شخصيًا إلى كييف

كما أكدت الصحيفة أن هناك خلافات حول توقيت وتفاصيل الحظر، مما يشير إلى الصعوبات التي تواجه جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية. 

إعادة توجيه الطاقة الروسية

إلي ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه ينبغي إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسط محاولة لتنويع الإمدادات من الغرب.

وحسب “فرانس برس” قال بوتين، إنه ينبغي النظر في إنشاء خطوط أنابيب نفط وغاز جديدة من حقول الهيدروكربون في غرب وشرق سيبيريا.

فرنسا الاتحاد الأوروبي الناتو روسيا النفط بوتين اسعار النفط أسعار النفط اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

بسبب حريق ماسورة الغاز .. تحويلات مرورية بـ مدينة نصر

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن غرق السفينة الحربية “موسكفا” في البحر الأسود

بايدن: مستعد للذهاب شخصيًا إلى كييف

الأكبر بتاريخ بريطانيا.. تجميد 13 مليار دولار من أصول شريكين للروسي أبراموفيتش

تعرضت لـ"أضرار كبيرة".. تفاصيل جديدة عن حريق السفينة الروسية "موسكفا"

بسبب الغزو الروسي.. بوتين يحذر دول الغرب

فرنسا تعلن نقل سفارتها في أوكرانيا إلى العاصمة كييف

أبلغ بمكان مطلق النار في مترو بروكلين|شرطة نيويورك تكافئ شابًا سوريًا

الشرطة الأمريكية في ورطة بعد مقتل "فلويد جديد"

ترشيحاتنا

فرانكفورت يطيح برشلونة بثلاثية من الدوري الأوروبي في عقر داره

مصر مستعدة وبيروت تنتظر البنك الدولي..نقل الغاز إلى لبنان في مراحله الأخيرة

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

تصوير جوي .."النقل" تكشف عن آخر مراحل تنفيذ القطار السريع "العين السخنة"

قصف إسرائيلي .. سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

أبرزها كورونا والامتحانات.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ