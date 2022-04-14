ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظراً على واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.92 دولار، أو 2.68 في المئة، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل. وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار أو 2.59 في المئة، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في إبريل.

ولعدة أسابيع، كانت الأسعار هي الأكثر تقلباً منذ يونيو 2020.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حظر مرحلي على واردات النفط الروسية بحيث يكون لدى الدول الأعضاء الوقت للتفاوض مع الموردين الآخرين.

يشار إلى أن مثل هذه الخطوة لن يتم مناقشتها على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، والتي ستعقد في 24 أبريل، بسبب الارتفاع المتوقع في الأسعار.

كما أكدت الصحيفة أن هناك خلافات حول توقيت وتفاصيل الحظر، مما يشير إلى الصعوبات التي تواجه جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.

إعادة توجيه الطاقة الروسية

إلي ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه ينبغي إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسط محاولة لتنويع الإمدادات من الغرب.

وحسب “فرانس برس” قال بوتين، إنه ينبغي النظر في إنشاء خطوط أنابيب نفط وغاز جديدة من حقول الهيدروكربون في غرب وشرق سيبيريا.