محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

لم يفقد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي الأمل في ترشيحه للحصول على الكرة الذهبية، حيث لازالت الفرصة سانحة للفرعون المصري مع استبعاد أشرس منافسيه.

صحيفة آس الاسبانية قالت إن محمد صلاح واحد من ثلاثة ينافسون كريم بنزيما على الكرة الذهبية وهم ساديو ماني وكيفن ديبروين.

لكن محمد صلاح قد يعيقه 3 أسباب تحول دون حصوله على الكرة الذهبية، في العام الذي سيشهد منافسة بين نجوم العالم في مونديال قطر في غياب محمد صلاح.

غياب عن كأس العالم

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