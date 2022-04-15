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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على كيفية الإبلاغ عن شكاوى المواطنين عبر صوتك مسموع

صوتك مسموع
صوتك مسموع

تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع،من خلال التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني   [email protected] .

وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة.

ونالت مبادرة "صوتك مسموع" اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ، ما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى  انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كماً ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .

وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات، والفساد إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

وترتكز مبادرة صوتك مسموع على محورين رئيسيين: الأول هو "إدارة مستجيبة للمواطن"؛ حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد و الإهمال واهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، إضافة الى حق المواطن فى تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، أما المحور الثانى فهو "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"؛ وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى و الرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين ، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.
 

وطبقا لأحدث تقرير لمبادرة "صوتك مسموع"، فإن المبادرة تلقت 453 ألفاً و353 رسالة منذ انطلاقها وحتى مارس الماضى منها 85 ألفاً و 49 شكوى، تم حل82 ألفاً و 506 شكاوى منها بنسبة 97% وجار حل 2543 شكوى.

وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين صوتك مسموع البناء المخالف كورونا

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