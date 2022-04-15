معلومات الوزراء: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء وموقفًا للسيارات.. ونستهدف القضاء على السويقات والمواقف العشوائية

- مركز معلومات الوزراء :

- الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة

-1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء وموقفًا للسيارات

-مشروعات الأسواق والمواقف للقضاء على السويقات والمواقف العشوائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تنفيذ الخدمات المطلوبة في قرى الريف المصري.



وقال المركز ان الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في طريقها لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة في قرى الريف المصري؛ حيث تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء وموقفًا للسيارات بقرى حياة كريمة في 20 محافظة.

وتهدف مشروعات الأسواق والمواقف بشكل رئيس إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، كذلك ستُسهم الأسواق في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي وتنظيم عملية تداول السلع وتمكِّن صغار المنتجين والمزارعين من تسويق منتجاتهم دون الحاجة إلى تحمُّل تكاليف كبيرة في عملية النقل.

وخاطبت وزارة التنمية المحلية المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة " للسير في إجراءات وضع الخطط، بناءً على قرار مجلس الوزراء، للمراكز والقرى المستهدفة، والتي قد يصل عدد سكانها إلى أكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.