مصطفى بكري : التاريخ سيتوقف طويلا أما دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء الذين وقفوا بجسارة ضد جماعة الإخوان.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن لا أحد سينسى الدفاع الذي قامت به السلطة القضائية، وتصديهم للاخوان وتعرضهم لمشاكل عديدة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القضاه دافعوا عن الهوية الوطنية والدولة المصرية بمنتهى الحزم.

وأشار مصطفى بكري إلى إنه لا أحد ينكر دور السلطة القضائية ودور الشعب المصري، خلال فترة جماعة الإخوان، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم أول من رفع شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”.