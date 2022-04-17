عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة الناموس بالغربية يشكون من عدم إنارة المنطقة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة الكوبري الثانى بعزبة الناموس أمام مصرف ذكي ومسجد الرحمن التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الظلام وعدم وجود أي إنارة ما يعرض حياتهم للخطر.

 

وقال المواطن لؤى الدهان في شكواه: "نعاني نحن سكان منطقة الكوبري الثانى في عزبة الناموس أمام مصرف ذكي و مسجد الرحمن التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية أشد المعاناة من عدم تواجد كشافات إنارة بالطريق وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".

 

وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من الطريق ليلا، لافتا إلى أن مطالبهم ليست كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم.

 

وأوضح: “سبق وتقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود كشافات بأعمدة الإنارة ولكن دون جدوى"، وطالب محافظ الغربية بالتدخل والعمل على تركيب كشافات بأعمدة الإنارة لإضاءة المنطقة”.

 

وناشد المسئولين في محافظة الغربية وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

اقرأ أيضا
أهالي قرية المريس في الأقصر يطالبون بتركيب كشافات إنارة بطريق المقابر

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية شركة الكهرباء ظلام دامس مسجد الرحمن عدم وجود أي إنارة تركيب كشافات كشافات إنارة مدينة سمنود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

غدا.. الحكم على حنين حسام فتاة التيك توك في تهمة الاتجار بالبشر

تغريم مرتضى منصور 90 ألف جنيه في قضايا سب وقذف الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

ترشيحاتنا

مصر أكبر منتج من المصايد الطبيعية والأحياء المائية بالشرق الأوسط.. إنفوجراف

عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

وزير خارجية اليمن: ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات

الرقابة المالية: 27.7 مليون جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال يناير 2022

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

انفوجراف ..66% من مواطنين مصر والإمارات والسعودية لديهم توازنًا بين العمل والحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

رمضان 1997.. حلم الجنوبي..حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ