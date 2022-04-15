نشرة المرأة والصحة.. تجديد ديكور غرفة نومك وكيفية عمل الوصلات الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي وطريقة عمل الدوم باللبن

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها

هل تتطلع إلى تجديد غرفة نومك حيث أنها مكان للاسترخاء والراحة لذلك أبدأ بالاشياء الأساسية.

السرير: يجب أن يكون السرير نظيفًا ومرتبًا وذلك باستخدام ملاءات من الكتان الأبيض. يمكن أن تؤدي إضافة الوسائد الصغيرة بألوان هادئة وقد توجد أفكار لا حصر لها لتجديد وإعادة تزيين السرير.

تعرف على كيفية عمل الوصلات الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي

مريض الكلى الذي يحتاج الي الغسيل الكلوي بشكل دوري يحتاج إلي عمل وصلات شريانية وريدية حتى يتم من خلالها عملية الغسيل بنجاح.



وأشار الدكتور وليد الدالي استاذ جراحات الأوعية الدموية والقدم السكري بجامعة القاهرة إن وصلات الشريان الوريدي هي عبارة عن فتحة يتم من خلالها عملية الغسيل عن طريق عمل أتصال بالشريان الوريدي للمساعدة على تدفق الدم.

يعد الدوم باللبن من المشروبات الصحية التي تحتوي على كمية كبيرى من الفوائد، ويمكن تحضير عصير الدوم بالعديد من الطرق المختلفة.