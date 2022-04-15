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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تجديد ديكور غرفة نومك وكيفية عمل الوصلات الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي وطريقة عمل الدوم باللبن

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها

 

قبل العيد.. طرق لتجديد غرفة نومك بديكورات بسيطة 

 

هل تتطلع إلى تجديد غرفة نومك حيث أنها مكان للاسترخاء والراحة لذلك أبدأ بالاشياء الأساسية.

السرير: يجب أن يكون السرير نظيفًا ومرتبًا وذلك باستخدام ملاءات من الكتان الأبيض. يمكن أن تؤدي إضافة الوسائد الصغيرة بألوان هادئة وقد توجد  أفكار لا حصر لها لتجديد وإعادة تزيين السرير. 

 

 

تعرف على كيفية عمل الوصلات الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي

مريض الكلى الذي يحتاج الي الغسيل الكلوي بشكل دوري يحتاج إلي عمل وصلات شريانية وريدية حتى يتم من خلالها عملية الغسيل بنجاح.


وأشار الدكتور وليد الدالي استاذ جراحات الأوعية الدموية والقدم السكري بجامعة القاهرة إن وصلات الشريان الوريدي هي عبارة عن فتحة يتم من خلالها عملية الغسيل عن طريق عمل أتصال بالشريان الوريدي للمساعدة على تدفق الدم. 

 

 

مفيد ولذيذ.. طريقة تحضير الدوم باللبن 

 

يعد الدوم باللبن من المشروبات الصحية التي تحتوي على كمية كبيرى من الفوائد، ويمكن تحضير عصير الدوم بالعديد من الطرق المختلفة.

موقع صدى البلد نشرة المرأة والصحة نشرة المرأة المرأة والصحة نشر موقع صدى البلد طريقة تحضير الدوم باللبن

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