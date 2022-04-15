حسني شتا : أنا فخور إني زملكاوي

قال الفنان حسني شتا ؛ أنه طول الوقت معرض للمشاكل بسبب إنه مشجع لنادي الزمالك ؛ لكن بعض الناس التي تشجع نادي آخر أو الأهلي تحبه جدا .

أضاف حسني شتا خلال لقائه في برنامج ضرب نار على قناة القاهرة والناس ؛ أن بعض معجبيه "يقولوا له نحن نحبك لكن عيبك إنك زملكاوي " .

أوضح الفنان شتا ؛ أن رده على هؤلاء الجمهور أن ميزته أنه مشجع لنادي الزمالك ؛ مضيفا أن في كل الأطراف متعصبين وهو ضد التعصب تماما .

أشار شتا أن عائلته بالكامل تشجع نادي الأهلي ماعادا والده يشجع الزمالك ؛ وفي النهاية هي كورة يعني الروح الرياضية هي أساس التشجيع.



