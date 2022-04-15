حملة بالمنيا تنقذ شابين من الإعدام بالسعودية.. صور

جمعت 37 مليون جنيه خلال 12 يوم فقط.

في واقعه فريدة من نوعها تؤكد الترابط والمحبه بين أبناء الوطن وكذلك الود والتسامح بين الشعبين المصري والسعودي استطاعت حملة أطلقها أحد شباب محافظة المنيا في جمع مبلغ 37 مليون جنيه خلال 12 يوم فقط لإنقاذ حياة شابين مصريين حكم عليهما بالإعدام داخل الأراضي السعودية.

قال محمود شكل مؤسس الحملة وابن محافظة المنيا إنه أطلق مبادرة لجمع 37 مليون جنيه مصري اي ما يعادل 7.5 مليون ريال سعودي قيمة دية شابين مصريين محكوم عليهما بالإعدام داخل الأراضي السعودية بواقع 3.5 مليون ريال للمصري الأول والذي يدعى أحمد المنسي 29 سنه ابن محافظة كفر الشيخ و4 ملايين ريال دية المتهم الثاني ويدعى محمد حسن 34 سنه ابن محافظة المنوفية لوقف وتجميد حكم القصاص.

وعمت فرحة عارمة على أعضاء الحملة داخل مقرها الرئيسي بمحافظة المنيا، بسبب نجاحهم في جمع مبلغ دية الشابين المصريين من أبناء محافظتي المنوفية وكفر الشيخ.

وقدم مؤسس المبادرة الشكر للمصريين المقيمين في الخارج، موضحًا أن عدد ممن أسهموا في المشاركة في المبادرة بلغ نحو 20 ألف مشارك بالإضافة إلى أبناء الجنسيات الأخرى ومشاركة بعض المؤسسات الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح شكل أن الشبابين المصريين قضى كل واحد منهما أكثر من 5 سنوات داخل السجون السعودية، وأنه تواصل مع مسؤولين سعوديين، من أجل عرض دفع الدية بدلًا من الإعدام على أسر المجني عليهما التي تحددت بـ7.5 مليون ريال سعودي.

وتابع مؤسس المبادرة أن آخر 36 ساعة كانت هي الأصعب خلال رحلة جمع مبلغ الدية، وأنه نجح وفريق عمله التواصل مع شخصيات عامة داخل الدول الخليجية، عبر وسطاء ينالون ثقتهم، ما جعلهم يشاركون في المبادرة بمبالغ كبيرة عملت على إنهاء جمع المبلغ خلال 12 يومًا فقط.

وأكد مؤسس المبادرة أنه بخروج الشابين محمد حسن وأحمد المنسي تصل قائمة المسجونين الذي شارك شكل وفريق عمله في تحريرهما إلى رقم 98 من المصريين العاملين في الخارج.

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