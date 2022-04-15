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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بي ام دبليو ألباين XB7 موديل 2023 الرائدة تنطلق رسمياً.. تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

نيسان ليف 2023 تخطف الأنظار بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. تفاصيل

كشفت شركة نيسان خلال فعاليات معرض  نيويورك الدولي للسيارات عن قدرات السيارة الشهيرة LEAF موديل 2023، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات وهم LEAF S، والفئة الاعلى تجهيزًا نيسان LEAF SV PLUS.

 

Vauxhall  تتخلى عن محرك الديزل في كورسا بعد 35 عاماً.. صور

يتوفر طراز Vauxhall Corsa الآن حصريًا بالبنزين والطاقة الكهربائية، بعد إزالة متغير الديزل من قوائم الأسعار، وتنهي هذه الخطوة 35 عامًا من طرازات Corsa التي تعمل بالديزل، والتي بدأت بإدخال وحدة Isuzu سعة 1.5 لتر كخيار لسيارة الجيل الأول (تسمى Nova في المملكة المتحدة) في عام 1987.

 

بي ام دبليو ألباين XB7 موديل 2023 الرائدة تنطلق رسمياً.. صور

كشفت علامة ألباين التجارية المتخصصة في تعديل السيارات والتي استحوذت BMW عليها مؤخراً عن سيارة XB7 المحدثة التي تتميز بترقيات تصميمية جديدة في الداخل والخارج كما جاءت بمحرك اكثر قوة إضافة لمجموعة من الترقيات الآخرى التي سنستعرضها.

 

نظرة شاملة للعملاقة لاند روفر ديفندر موديل 2022 بالسوق العماني.. صور

تعتبر السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 واحدة من أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تضم حزمة من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة.

 

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات.. صور

اختارت تويوتا معرض نيويورك للسيارات للظهور العام لسيارة GR Corolla الجديدة كلياً، كما ظهرت منافستيها و Honda Civic Type R الجديدة و Volkswagen Golf R.

نيسان نيويورك Vauxhall بي إم دبليو لاند روفر ديفندر تويوتا

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