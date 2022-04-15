داليا فؤاد: محمد صلاح الأيقونة والمثل الأعلى لكل مكافح عصامي

قالت الإعلامية داليا فؤاد في برنامجها ضرب نار، المذاع على قناة القاهرة والناس " إن الله يحب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي ، فعندما دخل صلاح نادى الزمالك تم رفضه من قبل رئيس النادى فى هذا التوقيت ورأى ممدح عباس ؛ أن فانلة نادي الزمالك كبيرة على صلاح وبالتالي يضطر أسف أن يذهب لطريق الاحتراف .

ليلعب ماتشين أمام تشيلسي ومورونيو ويجبر على التعاقد معه ؛ ؛ليصبح أول لاعب مصري يحترف لأنديه القمة في بريطانيا، ويعتبر الأيقونة والمثل الأعلى لكل مكافح عصامي .

ثم يبدأ أول تريند في تاريخ السوشيال ميديا المصرية ؛ يخرج دروجبا ليلعب صلاح ؛ يخرج هازارد ليلعب صلاح ؛ يخرج مورونيو ليلعب صلاح ؛ طلعني أنا ونزل صلاح ؛ وكان هذا أول تريند منسق ومنمق وله إفيهات متتابعة .



