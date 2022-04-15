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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا فؤاد: محمد صلاح الأيقونة والمثل الأعلى لكل مكافح عصامي

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت الإعلامية داليا فؤاد في برنامجها ضرب نار، المذاع على قناة القاهرة والناس " إن الله يحب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي ، فعندما دخل صلاح نادى الزمالك تم رفضه من قبل رئيس النادى فى هذا التوقيت ورأى ممدح عباس ؛ أن فانلة نادي الزمالك كبيرة على صلاح وبالتالي يضطر أسف أن يذهب لطريق الاحتراف .

ليلعب ماتشين أمام تشيلسي ومورونيو ويجبر على التعاقد معه ؛ ؛ليصبح أول لاعب مصري يحترف لأنديه القمة في بريطانيا، ويعتبر الأيقونة والمثل الأعلى لكل مكافح عصامي .

ثم يبدأ أول تريند في تاريخ السوشيال ميديا المصرية ؛ يخرج دروجبا ليلعب صلاح  ؛ يخرج هازارد ليلعب صلاح ؛ يخرج مورونيو ليلعب صلاح ؛ طلعني أنا ونزل صلاح ؛ وكان هذا أول تريند  منسق ومنمق وله إفيهات  متتابعة .

 


 

داليا فؤاد ضرب نار محمد صلاح المنتخب الوطني ليفربول الانجليزي

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