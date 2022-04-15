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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر x ترند.. تصريحات مثيرة لشيرين عبد الوهاب.. "جاهزين للرجاء بروح الأهلي" و"العب برجولة عايزين البطولة" يتصدران التريند

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

"جاهزين للرجاء بروح الأهلي" و"العب برجولة عايزين البطولة" يتصدران التريند ومغردون: نثق بكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجا  جاهزين للرجاء بروح الاهلي و  العب برجولة عايزين البطولة ، استعدادًا لمباراة الرجاء ‏المغربي التي تقام في العاشرة مساء   السبت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في ذهاب ‏ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

 

شيرين عبد الوهاب عن سر طول شعرها: وراثة من أبويا

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهوها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "بتستخدمي أية لشعرك طول بسرعة ، نفسي شعري يطول ؟

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : خلطة زيوت طبيعية بعملها بنفسي حقولكم عليها قريب جدا و طبعا وراثة من ابويا .

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "هو انت حامل بجد".

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالآتي : ليس صحيحا و انا شرحت قبل كدة في مداخلة اسباب انتفاخ المعدة عندي فهو لية علاقة ببكتيريا و القولون العصبي .

وحشتوني.. شيرين عبد الوهاب تعلن عن حفلات بمصر قريبا

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد على استفسارات و أسئلة جمهوها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قام أحد المتابعين بسؤالها "في حفلات قريب بمصر ، وحشتينا يا صوت مصر الاول .

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : في حفلات كتير في مصر قريب ، عشان انتم وحشتوني اكتر.

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