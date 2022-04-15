عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. نجاة رانيا محمود ياسين من الموت.. الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية تقرر مقاضاة رئيس جامعة القاهرة السابق.. والبنتاجون يعلق على ما حدث للطراد موسكفا

حدث ليلا
حدث ليلا

 نجاة رانيا محمود ياسين من الموت أثناء تصوير "انحراف"


نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.


البنتاجون: ما حدث للطراد موسكفا ضربة قوية لأسطول روسيا
 

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن ما حدث للطراد الروسي موسكفا يعتبر بوضوح ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

 

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد


حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "هو انت حامل بجد".

 

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

تقوم الإدارة العامة لـ مرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة مما يستلزم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه ، إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15/4/2022 حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة (10 أيام) على مدار 24 ساعة.

الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية: قررنا مقاضاة رئيس جامعة القاهرة السابق

قال محمود شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية، التي طالتها العديد من الشائعات عبر وسائل الإعلام الفترة الماضية، واحتواء منتجها على الخشخاش، إن الشركة قررت مقاضاة وسائل الإعلام التي نقلت الشائعة دون التأكد منها، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانوية ضد الدكتور جابر جاد نصار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

أخبار الرياضة.. الزمالك مهدد برحيل لاعبيه قبل نهاية الدوري وموسيماني يحذر مدافعي الأهلي من رباعي الرجاء

إصابة 90 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الاحتلال بباحات المسجد الأقصى

عامل قلق في إنجلترا.. حسن يوسف: محمد صلاح خد عين بسبب هؤلاء

دكتور بجامعة المنيا يقدم تقنيات مبهرة في علاج الكسور والدعامات|فيديو

سنن يوم الجمعة الثانية في رمضان .. 5 أمور حث عليها النبي لا تغفلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ