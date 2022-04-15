حدث ليلا.. نجاة رانيا محمود ياسين من الموت.. الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية تقرر مقاضاة رئيس جامعة القاهرة السابق.. والبنتاجون يعلق على ما حدث للطراد موسكفا

نجاة رانيا محمود ياسين من الموت أثناء تصوير "انحراف"



نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.



البنتاجون: ما حدث للطراد موسكفا ضربة قوية لأسطول روسيا



قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن ما حدث للطراد الروسي موسكفا يعتبر بوضوح ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد



حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "هو انت حامل بجد".

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

تقوم الإدارة العامة لـ مرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة مما يستلزم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه ، إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15/4/2022 حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة (10 أيام) على مدار 24 ساعة.

الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية: قررنا مقاضاة رئيس جامعة القاهرة السابق



قال محمود شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية، التي طالتها العديد من الشائعات عبر وسائل الإعلام الفترة الماضية، واحتواء منتجها على الخشخاش، إن الشركة قررت مقاضاة وسائل الإعلام التي نقلت الشائعة دون التأكد منها، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانوية ضد الدكتور جابر جاد نصار.