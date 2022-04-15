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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 662 شابا بجنوب سيناء

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرا من مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء ، يؤكد أن المديرية قامت بتعيين 662 شاباً، منهم  شابا "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 696 شابأً.

وأشار التقرير الذي تلقاه سعفان من مدير المديرية أشرف علم الدين إلي أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية

وقال مدير المديرية إن  المديرية  قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد ، و 3 منحة زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحتى وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 4000 جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى،  فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة ، كما قامت باستخراج 312 شهادة قياس مستوى المهارة ، و1200 كارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 205 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات  ، وعقد 3 ندوات توعية ، كما تم تلقى 41 شكوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ  16  شكوى ، و 10  شكاوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 25 منشأة ، وإعادة التفتيش على 69 منشأة ،  وأسفر عن تحرير 27 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ،  وبحث شكوي ،وإجراء 40 قياس لـ 6 منشآت ، وبحث شكوتين .

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IMG_9897
وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة جنوب سيناء متابعة الإجراءات الاحترازية في 800 منشأ تعيين 662 شابا قادرون باختلاف

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