عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سلامة الغذاء: نناشد المواطنين متابعة موقع الهيئة بشكل دوري للتعرف على التحذيرات

صدى البلد

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه بشأن ثقافة نظم السحب والاسترجاع تهدف  الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتسهيل حركة التجارة في شأن الصادرات والواردات الغذائية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ووفاء لالتزاماتها الوطنية والدولية. 

وفي هذا الإطار تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تتضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وصولاً إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كافة منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم. 

وتكمن أهمية هذا النظام في توفير القدرة على سحب واسترجاع الغذاء الذي أنتجته المنشأة في حال تبين وجود احتمال لحدوث أي مشكلة بالمنتج الغذائي قد تؤثر على صحة المستهلك حرصاً على عدم تسبب هذه المشكلة في حدوث الضرر لمزيد من المستهلكين. 

ولذلك حرص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعريف كلا من سحب الغذاء واسترجاعه وعلى تكليف الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول عند وجود احتمال لتسببه في أضرار للمستهلك. 

وتم تعريف سحب الغذاء على أنه: العملية التي يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي باستثناء المنتج الذي يوجد في حوزة المستهلك.

كما عرف استرجاع الغذاء على أنه: العملية التي تتم من خلالها استعادة المنتج بعد بيعه ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك باتخاذ الإجراء المناسب مثل إعادة الغذاء أو إعدامه.
ووفقاً لمستوى الخطورة المحتمل على صحة المستهلك الذي قد ينجم عن تناول الغذاء يتم تصنيف السحب إلى مستويات متعددة كما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف السحب إلى ثلاث مستويات الأول يتعلق بوجود احتمالية كبيرة بحدوث الضرر الصحي والثاني يتعلق بوجود احتمالية بعيدة بحدوث الضرر الصحي بينما الثالث يتضمن عدم وجود احتمالية للضرر الصحي وان السحب قد يكون لبيان خاطئ مثلا على العبوة.

ويتم الإعلان بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في احد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة. 

ويقدر المستهلك ويحترم هذه الشركات لحرصها علي تدارك أي خطأ وعدم إخفائه .

وعلى الجانب الآخر قد تفرض السلطات الرقابية علي المنشأة الغذائية بإجراء السحب و/أو الاسترجاع ويكون السحب والاسترجاع في هذه الحالة وجوبياً وليس طواعية، وفي هذه الحالة يتم الإعلان بوسائل مختلفة مثل النشر على المواقع الالكترونية للهيئات الرقابية أو من خلال الاشتراك في خدمة استقبال رسائل بريد الكتروني أو رسائل على الهاتف المحمول أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الوسائل لتنبيه المستهلك بالمنتجات التي يصدر بشأنها تحذيرات أو تعليمات للسحب والاسترجاع. 

وكلما كانت الشركة حريصة على سمعتها وثقة المستهلك بها كانت أكثر شفافية في الإعلان عن أي عيوب قد تحدث لأي من منتجاتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه العيوب مع الاخذ في الاعتبار ان السحب والاسترجاع لا يقتصر فقط على الغذاء، بل كثيراً ما نسمع عن قيام الشركات العالمية لتصنيع السيارات بدعوة العملاء إلى زيارة مراكز الخدمة لإصلاح ومعالجة أحد العيوب التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد البيع. 

وتوجه الهيئة النصيحة للمستهلك المصري بمتابعة موقعها على الشبكة الدولية الانترنت للتعرف على التحذيرات التي تصدرها الهيئة بشأن المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وللتعرف على المنشآت التي اعتمدتها الهيئة لإنتاج الغذاء الآمن حرصاً على صحته وسلامته كما تحث الشركات التي تكتشف أي عيوب في منتجاتها بألا تتردد في التواصل مع الهيئة والإعلان عن هذه العيوب أخذاً في الاعتبار تقدير الهيئة الكامل للإبلاغ الطوعي الذي تقوم به الشركات مؤكدة بان هذا الاجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر او مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وامام المستهلكين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ترشيحاتنا

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

تعرف على التحويلات المرورية عقب إغلاق كوبري المشير أبو غزالة

نالت أكبر عقوبة مالية في التاريخ.. سيدة اعتدت على طاقم طائرة أمريكية

غدا.. بدر شهر رمضان ينير سماء القاهرة

فركش.. نضال الشافعي يعلن انتهاء تصوير مسلسل ملف سري

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الطريق الدائري في شارع ربيع الجيزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

هل يعود كهربا إلى الأهلي في وجود موسيماني.. المدير الفني يرد

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ