فركش.. نضال الشافعي يعلن انتهاء تصوير مسلسل ملف سري

انتهى الفنان نضال الشافعي وأسرة مسلسل ملف سري من تصوير أحداث المسلسل صباح اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي.



ونشر نضال الشافعي، صورة لفريق العمل وكتب عليها الحمد لله فركش ملف سري".



قال الفنان نضال الشافعي: "الحمد لله نعمة كبيرة إن أعمالي تنال استحسان الجمهور، وخصوصاً مسلسل "ملف سري" الذي يُعرض هذا الموسم الرمضاني".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هُليلة في ٣٠ ليلة الذي يذاع علي ميجا اف ام، و يقدمه مذيعين ميجا إف إم بالتبادل.

الواقع والدراما

وأضاف نضال الشافعي، أحياناً يكون في بعض التشابه بين الدراما والقصص الواقعية، وهذا يحسب للدراما أنها تجسد الواقع.

وعن حلم كل فنان قال :"أمل كل فنان إنه يسيب بصمة تعلم مع الناس والجمهور، ويارب يجعلها كلها أيام خير وصحة ونجاح على أمة المسلمين ومصرنا الغالية".



شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ملف سري، تقوم مريم المالكي (الفنانة عائشة بن احمد) بتقديم شهادة كاذبة أمام النيابة، وتقول إن المستشار يحيى عز الدين (الفنان هاني سلامة) كان متواجدا اثناء مقتل خطيبته نور (رحمة حسن) وشريف المالكي، ثم تعدل عن كلامها وتخبره وكيل النيابة بالحقيقة فتثير شكه.

وتقوم الشرطة بالقبض على حازم (الفنان ادوارد) وتتهمه بقتل شريف المالكي ونور، بسبب وجود بصمات الأول في موقع الحادث.

ويتم العثور على يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) مدفوناً تحت الأرض، وتذهب إليه زوجته فريدة (الفنانة دينا) مع ابنته (الفنانة كارولين عزمي) في المستشفى، لكنه لم يتعرف عليهما بسبب فقده للذاكرة.

ابطال ملف سري :

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.