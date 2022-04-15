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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الطريق الدائري في شارع ربيع الجيزي

صدى البلد

انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط غلق مطلع الطريق الدائري من شارع ربيع الجيزي بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري. 

وتتولى الخدمات المنتشرة تسيير حركة المرور ومواجهة اية كثافات مرورية متوقعة، وكانت أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة اجراء تحويلات مرورية بسبب غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة. 

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

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وتمت عملية الإغلاق منذ الساعة الـ 12 صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة 10 أيام على مدار 24 ساعة.

التحويلات المرورية

- حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب ، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى وإلى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية. 

ومن جانبها نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الخدمات المرورية غلق مطلع الطريق الدائري الطريق الدائرى شارع ربيع الجيزي توسعة الطريق الدائرى

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