مسؤول أمريكي: نقترب من تسليم شحنات المساعدة العسكرية لأوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باقتراب الانتهاء من تسليم الشحنات العسكرية ضمن حزمة المساعدات الأمريكية التي أقرها الرئيس جو بايدن لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ عن مسؤول بالوزارة قوله "إن قائد القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية يبحث الخيارات المتاحة لتدريب مجموعات أوكرانية صغيرة في أوروبا على بعض الأسلحة التي تشمل المساعدات العسكرية الجديدة".

وأشار إلى أنه ليس هناك إشارات على عملية نزال بحري روسي من البحر الأسود وشيك على مدينة أوديسا الأوكرانية، منبهًا إلى أن روسيا تدفع بمزيد من التعزيزات في إقليم الدونباس جوًا وبرًا.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن المرحلة الجديدة من هجومهم لم تبدأ بعد ولا يمكن التكهن بموعدها.. وأكد أن مدينة ماريوبول لاتزال متنازعا عليها.

وفي سياق آخر، يقوم السفير الأمريكي سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية بزيارة لمدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية خلال الفترة من 18 حتى 22 أبريل الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن كيم سيلتقي خلال هذه الزيارة مع نو كيو دوك المبعوث الكوري الجنوبي لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وسائر كبار مسئولي كوريا الجنوبية لبحث الموقف في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المتحدث أن هذه المناقشات، التي يشارك فيها الدكتور جونج باك نائب المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، تتضمن استجابة المجتمع الدولي للتجارب الأخيرة لكوريا الشمالية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأضاف أنه سيتم كذلك التأكيد على التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتعاون الوثيق الجاري بين الجانبين بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية إضافة للسعي للدفع نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بصورة كاملة وتحقيق السلام الدائم بها.

