ميناء السخنة يستقبل فوجا سياحيا من فرنسا وجنسيات مختلفة

استقبل ميناء السخنة في نطاق الهيئة الاقتصادية صباح اليوم الجمعة، فوجا سياحيا جديدا من جنسيات مختلفة.

وقامت الأجهزة المعنية بالميناء بالتنسيق أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالسويس بتيسير كافة إجراءات دخول السائحين البلاد.

وصلت ميناء السخنة الباخرة السياحية LE JAQUES CARTIER ترفع علم فرنسا قادمة من الأردن والمتجهة إلى اليونان عبر المجرى الملاحى لقناة السويس.

فور رسو الباخرة برصيف الميناء نزل من على متنها ١٣٣ سائحا متعددة الجنسيات واغلبهم من الفرنسيين وأتجهوا إلى القاهرة فى رحلات متعددة البرامج في نفس اليوم على أن يعودوا لاستقلال الباخرة مرة أخرى مساءا.

تم أهداء السائحين نشرات سياحية متنوعة باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن معالم مصر والمناطق السياحية التى طلبوا أن يزوروها.