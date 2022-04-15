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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلونة وكيس حلوى.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طفلة غرقت بالقليوبية.. شاهد

البحث عن جثة الطفلة
البحث عن جثة الطفلة

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية بالتعاون مع الأهالى فى أعمال البحث للعثور على جثة الطفلة سجدة 3 سنوات والتى لقيت مصرعها غرقا برشاح قرية كفر الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لليوم الثاني على التوالي وسط حالة من الترقب من قبل الأهالي بالقرية والقرى المجاورة.


وقال أحد أقارب الطفلة، إن الطفلة سجدة لقيت مصرعها داخل رشاح القرية أثناء لهوها امام منزلها بالقرية مع ابن خالها الطفل ، حيث سقطت في مياه الرشاح وفى يدها بلونة تلعب بها وكيس حلوى وأثناء محاولتها العثور عليهم سقطت في المياه.


وأشار إلى أنه فور سقوطها قام الطفل بإبلاغ أسرتها وتم على الفور البحث عنها فى مياه الرشاح دون اى شيئ ، مضيفا أن سجدة وحيدة والديها وليس لديها أي أشقاء أخرين وأن رشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة ويمثل خطورة كبيرة على الأهالي والأطفال.


من ناحية أخرى قام الأهالي بوضع حواجز وسدود وسط مياه الرشاح كمحاولة منهم للعثور على جثمان الطفلة ، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات من الشباب وربطهم بالحبال للنزول والغوص للبحث عن جثمان الطفلة.


كما اصطف عددا من أهالي القرية وأقارب الطفلة على ضفاف الرشاح منتظرين لحظة العثور على جثة الطفلة ودفنها فى مسقط رأسها حتى ترتاح أسرتها فالكل فى حالة ترقب وعلى أمل العثور على الجثة التى اختفت منذ أمس الخميس ولم يُعثر لها على أثر حتى الآن.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ، وتبين أن الطفلة تدعى "سجدة.ح" فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.

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القليوبية شبين القناطر قوات الإنقاذ النهرى مركز شرطة شبين القناطر مصرع طفلة

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