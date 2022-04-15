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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 25 شيكارة لب وأغذية فاسدة بالشرقية

حملة تموينية
حملة تموينية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية،انه قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة رضا وصفي و محمد الورداني المفتشين بالادارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية السكاكرة من ضبط 25 شيكارة لب عباد شمس مجهول المصدر ، زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام ، باجمالي كمية مقدارها 625 كيلو جرام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5027 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

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وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تمكنت الحملة من ضبط 36 لتر زيت تمويني مجمعة ومعروضة للبيع في السوق السوداء داخل سوبر ماركت ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5028 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

كما تم الاعدام الفوري لبعض المشروبات والسلع الغذائية الفاسدة بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة ، حيث تم إعدام ( 300 ) لتر مياه غازية فاسدة ، و ( 50 ) كيلو جرام لوازم معجنات فاسدة ، و ( 150 ) كيلوجرام ملح طعام فاسد و ( 50 ) كيلوجرام مقرمشات فاسدة

الشرقية ضبط حملة السوق السوداء مجهول المصدر المخابز

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